Nach zwei Terminen beim Rettungsdienst und im Krankenhaus machte Thüringens Justizministerin und CDU-Landtagsabgeordnete Beate Meißner auch in diesem Jahr wieder Station bei der Polizeiinspektion (PI) Sonneberg. Im Mittelpunkt standen die digitale Arbeitsbelastung, die Lage im Streifen- und Ermittlungsdienst – und die Frage, wie Straftaten, insbesondere Bagatelldelikte, künftig sanktioniert werden. Vor Ort war auch Gregor Zeh, der die Nachfolge von Lutz Schnelle angetreten hat und seit 1. Juni Leiter der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld ist.