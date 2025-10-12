Da müssen wir wohl das Beispiel des Faxgerätes bemühen. Nein, nicht weil das Gerät heute noch von manchen Ämtern genutzt wird. Es geht um die Erfindung an sich, der nachgesagt wird, zu wesentlichen Teilen aus Deutschland zu stammen und aber nicht hier zum geschäftlichen Erfolg gekommen zu sein, sondern in Japan. Es geht nämlich um die Frage, wie schnell sich neueste Erfindungen am Ende in der Praxis umsetzen lassen. Gewinnen die Erfinder oder die Bedenkenträger? Das Faxgerät zeigt, dass dieses Problem schon in den 1960er/70er Jahren in der Bundesrepublik existiert haben muss.