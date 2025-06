Es gibt wirklich Menschen in der Region, die tun, was heute fast schon revolutionär ist: Sie glauben an ihre Heimat und deren strahlende Zukunft. Sie machen– anstatt zu meckern. Sie verlassen sie nicht auf irgendwen – sie gestalten, was sie sich wünschen. Sie erschaffen Bühnen, Tanzflächen, Orte der Begegnung. Menschen – wie zum Beispiel die Initiatoren des Heidewitzka-Festivals oder ähnlicher Eventformate im Landkreis. Sie bringen förmlich das Glitzern in die Wälder. Den Klang in die Stille. Und das pralle Leben nach Südthüringen.