enn sich AfD und Linke gegenseitig erklären wollen, wer die besseren Demokraten sind, bleibt die Demokratie auf der Strecke. Was sich im und nach dem zoff-erprobten Suhler Stadtrat abspielte, lässt Zweifel daran, ob der Niedergang der Demokratie oder zumindest die weitere Spaltung der Gesellschaft noch aufzuhalten sind. Dabei sollen Landes- und Bundesprogramme zur Demokratieförderung und damit finanzierte Projekte ja gerade das Gegenteil bewirken. Doch wie soll das funktionieren, wenn man sich schon bei der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums derart in die Haare bekommt, dass der demokratische Umgang miteinander auf der Strecke bleibt?