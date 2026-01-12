Eiskalt wie der Winter selbst, scheint er manche Kommune zu überraschen. Doch muss das sein?, fragt sich Jennifer Brüsch.Die Straßen im Ilm-Kreis präsentieren sich derzeit als wechselhafte Bühne winterlicher Kapriolen: mal überzogen mit einer Eisschicht, mal bedeckt von Schnee, der sich unter den Reifen in einen schmierigen Film verwandelt ... Und im schlimmsten Fall einer mehrschichtigen Kombination aus beidem. Besonders in den Höhenlagen, wo der Winter immer noch ein ganzes Stück häufiger und härter vorbei schneit als im Tal.

Umso irritierender ist es, dass ausgerechnet an Tagen, an denen die Warnungen unüberhörbar sind, die Räumung selbst rund um Ilmenau ins Stocken gerät. Sturmtief „Elli“ am Freitag, Blitzeis am Montag – die überdeutliche Ankündigung konnte niemand ignorieren.