Es ist faszinierend, wenn Menschen ihr Herzblut in alte Gemäuer legen. Sie investieren nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit, Geduld und Idealismus – und bewahren damit Geschichte für die Zukunft. Wer ein Denkmal saniert, kauft sich kein bequemes Zuhause, sondern nimmt eine Aufgabe an, die weit über das Private hinausgeht. Es geht um Verantwortung: für die Spuren der Vergangenheit, für das Bild einer Region und für kommende Generationen.