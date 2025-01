Die Studie habe mehrere Einschränkungen, räumen auch die Forscher selbst ein. So wurde die Umfrage in einigen Ländern auf Englisch oder Französisch geführt, auch wenn diese dort nicht die am häufigsten gesprochenen Sprachen sind. Zudem erfolgte die Umfrage online. Beides könnte zur Überrepräsentation gebildeter Menschen geführt haben. Die Begriffe "Wissenschaft" und "Wissenschaftler" könnten zudem in verschiedenen Ländern etwas unterschiedlich interpretiert werden.

Minderheit mit möglichem Einfluss

"Es gibt zwar keinen weit verbreiteten Mangel an Vertrauen an Wissenschaftlern", schließt das Team, "wir können aber die Sorge nicht ausschließen, dass ein Mangel an Vertrauen in Wissenschaftler selbst bei einer kleinen Minderheit die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der politischen Entscheidungsfindung beeinflussen kann."