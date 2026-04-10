Mit Bezug auf Artikel „Tiny Houses und Trekking als Zukunftsvision“ hat Markus Fallenstein, Hauptamtsleiter in der Gemeinde Barchfeld-Immelborn, eine Stellungnahme abgegeben.
Meinung „Respektloses Verhalten“
Redaktion 10.04.2026 - 13:02 Uhr
Kritik gibt es am Auftreten eines Ratsmitglieds in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Barchfeld-Immelborn.
Mit Bezug auf Artikel „Tiny Houses und Trekking als Zukunftsvision“ hat Markus Fallenstein, Hauptamtsleiter in der Gemeinde Barchfeld-Immelborn, eine Stellungnahme abgegeben.