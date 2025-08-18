Nach der mehrmonatigen Transfersaga zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart dürfte nun sogar nicht fußballaffinen Frauen klar sein, dass Woltemade kein Durstlöscher und auch kein Brotaufstrich ist. Woltemade – Vorname Nick – ist ein junger, begabter deutscher Fußballprofi, der für eine sehr hohe Ablösesumme von rund 65 Millionen Euro von Stuttgart nach München wechseln wollte/sollte/möchte. Immerhin war dank dieses Dauerthemas das fußballerische Sommerloch gut gefüllt, wofür der FC Bayern ganz bewusst Jahr für Jahr sorgt.