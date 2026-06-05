Nun bellen sie also doch noch, die getroffenen Hunde. Und das drei Wochen, nachdem die CDU-Fraktion dem Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus gemeinsam mit AfD/BfS den Geldhahn abgedreht und es damit quasi beerdigt hat. Hat sich das schlechte Gewissen gemeldet? Oder ist der Gegenwind in der Stadt zu stark geworden ? Das wäre zumindest bei den beiden Sozialdemokraten nicht verwunderlich, die nach der Kommunalwahl in Ermangelung weiterer Sitze und einer eigenen Fraktion mit einer FDP-Stadträtin bei der CDU untergekrochen sind.