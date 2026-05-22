Zwischen Schlagworten wie „Klimaschutz“, „Heizungsgesetz“, „Zwang“ und „Ideologie“ geht oft verloren, worum es in der aktuellen Phase eigentlich geht: Die jetzt vorliegende kommunale Wärmeplanung ist zunächst einmal das, was die Macher der Studie und auch Bürgermeister Thomas Kaminski ausdrücklich betonen: ein strategisches Handlungspapier. Kein Verbot. Kein Anschlusszwang. Keine Verpflichtung für Bürger, ihre Heizungen auszutauschen.