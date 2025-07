Die Innenstadt lebt – oder sie stirbt. Und das liegt nicht nur an Politik, Konzepten oder Investoren, sondern auch an uns. Schmalkalden versucht seit Jahren, den Leerstand in den Griff zu bekommen. Man kämpft um Mieter, hält die Türen offen, verhandelt, investiert. Ja, die Müller-Drogerie ist aus der Mitte ein Stück weiter nach draußen gezogen – aber sie ist noch da. Und auch das alte Gebäude wird nicht leer bleiben, sondern bekommt neues Leben. Noch in diesem Jahr eröffnet hier Woolworth, Dank der Wohnungsbau GmbH, die als Eigentümerin des Hauses viel Geld in die Hand genommen hat.