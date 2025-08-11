Mit markanten Worten ließ der Historiker Sönke Neitzel (57) in diesem Frühjahr wahrlich aufhorchen: „Vielleicht ist der kommende der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben.“ Die Republik war aufgeregt, würde dies doch bedeuten, dass die nationale „Kriegstüchtigkeit“, die Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Ende 2023 als Ziel ausrief, deutlich eher gefragt sei, als dies gemeinhin angenommen wurde. Denn auch nach Berichten aus Sicherheitskreisen gilt ein Angriff auf das Gebiet des Nato-Bündnisses schon in wenigen Jahren als möglich.