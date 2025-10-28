Wenn Jens Holland-Moritz von seiner Arbeit spricht, klingt es, als erzähle er von Kunst. „Früher habe ich mit Farbe gemalt, heute male ich mit Zucker“, sagt der Konditormeister schmunzelnd. Seit drei Jahrzehnten verwandelt der 57-Jährige aus Meiningen Teig, Creme, Früchte und Fondant in Kunstwerke. Seine Torten erzählen Geschichten, zeigen Gesichter, Fahrzeuge oder ganze Lebensgeschichten – und dabei schmecken sie auch noch richtig gut.