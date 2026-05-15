Der tut nichts, der schnuppert nur: Das sagen Herrchen oft über ihren tierischen Liebling. Wähler in Schmalkalden-Meiningen können das beim Blick auf die Schulen von ihrem Kreistag ähnlich behaupten: Der redet nur. Weil sich die Kreispolitiker um die Überarbeitung der Schulnetzkonzeption drücken, wird in einige Schulhäuser nicht investiert. Geld zum Erhalt und zur Sanierung fließt bekanntlich nur in jene Gebäude, die weiterhin bestehen sollen. Nun kritisierte die AfD vorigen Donnerstag formal berechtigt Brandschutzmängel in Schulen. Daraufhin flatterten diese Woche Mails mit Meinungen anderer Politiker in die Redaktion. Das Schulproblem wird mit einem verbalen Schlagabtausch aber nicht gelöst. Hopp oder top: entscheidet bitte ihr Kreispolitiker! Ihr habt euch doch um das Mandat beworben, um Politik zu gestalten und nicht, um Probleme zu verwalten.