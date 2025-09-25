Nein, überraschend kam dieser Beschluss für niemanden aus der Meininger Werbegemeinschaft. Ein Wechsel der Aufgabenbereiche hatte sich seit längerem angedeutet. An ihren regelmäßigen Händlerstammtischen haben sie nach einem Weg gesucht, wie ihre Zukunft weitergehen könnte. Denn das Handtuch wollte niemand leichtfertig werfen, immerhin hat die Meininger Werbegemeinschaft eine lange Tradition. Am 9. April 1992 war sie gegründet worden. Ihre Mitglieder haben sich also mehr als drei Jahrzehnte dafür eingesetzt, dass die Innenstadt von Meiningen stets ein lohnendes Ziel für Besucher sowie für die Kunden ihrer Geschäfte ist. „Kauf da ein, wo du lebst“ war stets das Motto ihres Tuns, Aktionen wie „heimat shoppen“ wurden stets gut angenommen.