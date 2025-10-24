Der 24. Oktober 1989 ist ein Dienstag. An diesem Abend gingen die Menschen aus Meiningen und Umgebung nicht wie in den Wochen zuvor nach dem Friedensgebet in der Stadtkirche nach Hause. Sie formierten sich teils mit brennenden Kerzen in der Hand erstmals zu einer Demonstration im Wendeherbst ’89. Sie forderten mutig Veränderungen in der DDR und wollten sich mit den Rufen „Wir sind das Volk“ Gehör bei der Obrigkeit verschaffen.