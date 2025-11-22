Elf Monate hatte er Zeit, sich auszuruhen, zu entspannen und vielleicht auch etwas Urlaub zu machen. Mit dem Vorüberziehen des Totensonntags beginnt offiziell die Weihnachtszeit und damit vier Wochen Arbeiten auf Hochdruck für den Weihnachtsmann und seine fleißigen Helfer. Stichtag ist der 24. Dezember. Doch wo der Weihnachtsmann noch etwas Zeit zum Listen prüfen und Geschenke herstellen hat, befinden sich seine Vertreter in all den kleinen und großen Städten der Welt bereits vor Heiligabend im Einsatz – so auch in Meiningen. Jahrelang wurde das Amt von zwei Männern ausgeführt, nun übernimmt bloß einer von ihnen die traditionellen Aufgaben.