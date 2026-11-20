Voller Vorfreude warten die Meininger auf den diesjährigen Weihnachtszauber. Der am kommenden Montag öffnende Weihnachtsmarkt steht in den letzten Zügen. Die kleinen Buden und Stände, die liebevoll weihnachtlich geschmückt sind, müssen sich noch einer Kontrolle unterziehen. Doch bevor es zwischen Glühwein und Lebkuchen in die romantische Vorweihnachtszeit geht, gibt es noch einige Dinge zu erledigen. Dem normalen Besucher fallen diese Handgriffe nicht auf, jedoch sind sie unerlässlich.