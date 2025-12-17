Meininger Weihnachtsmarkt: Tausend Stimmen für gemeinsames Miteinander

Wenn sich die Adventszeit am 20. Dezember über Meiningen legt, sollen vertraute Melodien durch die Luft klingen und für alle ein besonderer Moment der Gemeinschaft entstehen. Von „Leise rieselt der Schnee“ über „O Tannenbaum“ bis zu „Sind die Lichter angezündet“ – sieben bekannte Weihnachtslieder laden um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz zum Mitsingen, Innehalten und Erinnern ein. Angestimmt werden sie von Gesangstalenten der Musikschule, begleitet am Klavier vom Direktor des Max-Reger-Konservatoriums, Heiko Denner.