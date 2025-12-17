 
Meininger Weihnachtsmarkt Tausend Stimmen für gemeinsames Miteinander

Beim großen Meininger Weihnachtssingen am Samstag sollen 1000 Stimmen zusammenkommen, um die schönsten Weihnachtslieder gemeinsam erklingen zu lassen.

Meininger Weihnachtsmarkt: Tausend Stimmen für gemeinsames Miteinander
Einwohner und Gäste Meiningens sind eingeladen zum gemeinsamen Singen. Foto: Peter Steinwachs

Wenn sich die Adventszeit am 20. Dezember über Meiningen legt, sollen vertraute Melodien durch die Luft klingen und für alle ein besonderer Moment der Gemeinschaft entstehen. Von „Leise rieselt der Schnee“ über „O Tannenbaum“ bis zu „Sind die Lichter angezündet“ – sieben bekannte Weihnachtslieder laden um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz zum Mitsingen, Innehalten und Erinnern ein. Angestimmt werden sie von Gesangstalenten der Musikschule, begleitet am Klavier vom Direktor des Max-Reger-Konservatoriums, Heiko Denner.

Doch im Mittelpunkt steht nicht die Bühne, sondern das Miteinander. Wenn am Ende die Zeilen erklingen „Leuchte Licht mit hellem Schein, überall, überall soll Friede sein“, wird das gemeinsame Singen zur Weihnachtsbotschaft – getragen von vielen Stimmen und offenen Herzen.

Alle Meiningerinnen und Meininger sowie Gäste der Stadt sind herzlich eingeladen, Teil dieses besonderen Augenblicks zu sein. Ob leise oder kräftig, ob geübt oder einfach aus Freude: Jede Stimme zählt. Gemeinsam wollen soll Weihnachten hörbar gemacht werden – mit 1000 Stimmen.

Wer sich beim Text unsicher ist, kann die Singhefte vorab in der Tourist-Information oder direkt an der Bühne auf dem Marktplatz abholen.