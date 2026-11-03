Eine abwechslungs- und erlebnisreiche Woche liegt hinter den Nachwuchsschwimmern der Meininger Wasserfreunde. Während 15 Kinder der 1. bis 4. Klasse ihr Trainingslager in Meiningen verbrachten, zog es die älteren Sportler der 5. und 6. Klasse in die Landessportschule Sachsen-Anhalts nach Osterburg. Bei beiden Gruppen standen neben dem sportlichen Training auch Gemeinschaft, neue Erfahrungen und jede Menge Spaß auf dem Programm.