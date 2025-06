Die Kommunale Wärmeplanung spielt in der Politik derzeit vielerorts eine große Rolle – auch in Meiningen. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Suche nach Strategien, um eine Gesetzesvorgabe zu erfüllen: In 20 Jahren, ab 2045, sind fossile Brennstoffe wie Erdgas oder Erdöl tabu, es darf nur noch klimaneutral geheizt werden, ohne CO2-Ausstoß. „Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel“, sagt die städtische Klimaschutzmanagerin Maria Götze. Sie präsentierte gemeinsam mit der beauftragten Projektingenieurin Dagmar Eger von der BCC-Energie GmbH den interessierten Bürgern am Mittwochabend im Volkshaus den aktuellen Zwischenstand des Wärmeplans. Bereits im Februar hatte es dazu die erste Bürgerversammlung gegeben, um die Einwohner von Anfang an mitzunehmen.