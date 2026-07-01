Wenn es um Windkraft geht, kochen die Emotionen schnell hoch. Das zeigte sich bereits zu Beginn der Einwohnerversammlung am Dienstagabend im Herpfer Kulturhaus. Wie angekündigt erhielten nur Einwohner Meiningens und seiner Ortsteile Zutritt. Eine kleine Gruppe Interessierter aus Nachbarorten musste draußen bleiben. Deren Unmut ließ nicht lange auf sich warten – auch weil im Saal zahlreiche Stühle frei blieben.