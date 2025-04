Am Samstagnachmittag verwandelte sich das Meininger Volkshaus in einen Fitness-Tempel. Verstaut waren alle Stuhlreihen, die als Sitzplatz für die Besucher der Kleinkunsttage in den vergangenen Wochen dienten. An diesem Nachmittag wurde Platz gebraucht, denn die mehr als 280 Teilnehmerinnen tanzten zur 9. Meininger Zumbaparty mit vollem Körpereinsatz. Organisiert haben das Event das Kampfsportzentrum Universum Meiningen. Allen voran Susanne Klapka, die zweimal wöchentlich Zumba-Kurse in der Werrastadt anbietet. Auf der Bühne und im Saal animierten sechs ausgebildete Zumba-Trainer, darunter auch Susanne Klapka gemeinsam mit ihren Kollegen aus Erfurt, Weimar, Trusetal und Suhl, die Tanz- und Sportbegeisterten. Drei Stunden lang brachten die Fans das Volkshaus zum Beben.