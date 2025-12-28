Der Sachsenbrunner Michel Kirchner feierte am Samstag im ausverkauften Volkshaus zusammen mit Künstlern aus ganz Deutschland eine grandiose Party. Es gab einiges zu feiern, denn die Aussichten für den Sänger und Produzenten Tekkschuster sind vielversprechend! Ein bis auf den letzten Platz besetztes Volkshaus, das gibt es nicht oft und wenn dies dann auch noch durch einen Newcomer der Nischenmusikrichtung „Tekk“ zustande kommt, ist es umso beeindruckender.