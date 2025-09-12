Merkwürdiges spielt sich in den Abendstunden im „Haus der guten Laune“ ab, dem Vereinsdomizil der Meininger Karnevalsgesellschaft. Hier trainieren gewöhnlich die Modern Style Dancers (MSD) für ihre Auftritte. Seit ein paar Wochen aber steuern Kommunalpolitiker zielstrebig das Gebäude in der Neu-Ulmer Straße an. Landrätin Peggy Greiser wurde schon gesichtet, auch Bürgermeister Fabian Giesder und einige Stadträte, außerdem weitere bekannte Meininger Gesichter. Sie kommen nicht, um einen Scheck zu überreichen oder ein Grußwort zu verlesen. Sie proben im Schutz der Dämmerung gemeinsam mit den feschen MSD-Tänzerinnen für ihren großen Auftritt bei der ultimativen Show-Party am 2. Oktober im Meininger Volkshaus mit Hits aus den 80er und 90er Jahren.