„Ein Konzert voller Überraschungen soll es werden“, kündigt Thomas „Peppi“ Gütter an. In der Band ist er mit Klarinette sowie verschiedenen Saxophonen eine feste Größe. Statt eines bloßen Querschnitts ihres Repertoires haben sich die Musiker für ein abwechslungsreiches und nicht alltägliches Programm entschieden. Zu den Höhepunkten des Abends dürfte der Auftritt besonderer musikalischer Gäste zählen: der befreundeten Band J. J. Jazzmen aus Prag, zu der seit Jahren enge Kontakte bestehen.