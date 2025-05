Ein Frühlingskonzert? Ein Familienkonzert? Ein Muttertagskonzert? So genau festlegen wollte sich Florian Winkel, der Leiter des Stadtblasorchesters, bei seiner Begrüßung im Meininger Volkshaus nicht. Drei Orchester standen bereit, um diesen Sonntagnachmittag zu bestreiten. Drei Orchester, die eine Leidenschaft eint: die Liebe zur Musik und am Musizieren. Ob dies nun die „Profis“ vom Polizeiorchester Thüringen aus Erfurt sind, die Mitglieder vom Stadtblasorchester Meiningen, das unter der Trägerschaft des Max-Reger-Konservatoriums steht, oder der musikalische Nachwuchs, der ebenfalls sein Können unter Beweis stellte. Erstaunlich bei den Jüngsten: Erst seit wenigen Monaten haben sie an ihren Instrumenten Unterricht, und doch überzeugten sie die zahlreichen Besucher im Volkshaus mit ihren Leistungen.