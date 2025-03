Es war im Dezember 2024: flott und fleißig teilten Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens die neuen Biotonnen aus. Denn der Kreistag Schmalkalden-Meiningen hatte beschlossen, dass die braune Tonne ab dem 1. Januar ein fester Bestandteil der Abfallentsorgung wird. Das wurde bereits im Oktober 2021 so vereinbart und nun umgesetzt. Die Biotonne kam vom Rennsteig bis zur Rhön in jeden Ort – und mit ihr vielfach der Ärger. So wie im Mehrfamilienhaus Am Drachenberg 7, 9 und 11. In dem Gebäude befinden sich 24 Eigentumswohnungen.