Drückende Hitze schon am Vormittag – man könnte denken, die Meininger hätten am Samstag gegen 11 Uhr Besseres vor. Aber nein, der Bahnhof ist es gut 50 Neugierigen wert, aus den Häusern zu kommen. Sogar am brütend heißen Nachmittag sind zu einer nochmaligen Einladung der Stadtverwaltung gut 30 Gäste da. Was sie erwartet? Eine „Extratour“ genannte Erkundung des Bahnhofsareals und insbesondere seiner Gebäude. Was sonst hinter verschlossenen Türen und Bauzäunen verborgen ist, das öffnet sich anlässlich des Tages der Architektur der Öffentlichkeit.