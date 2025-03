Längst ist die Meininger Trollstube – in der Reusengasse unweit des Töpfemarktes gelegen – zu einem Geheimtipp für alle geworden, die in der Gastronomie etwas Besonderes suchen. Nicht nur das, was da auf dem Teller liegt, verleitet so manchen Besucher, hier einzukehren. Es ist das Ambiente, die besondere Atmosphäre in den kleinen Räumen, aber auch die persönliche, individuelle Betreuung durch die Betreiberin Heike Rudolph. Hin und wieder gibt es hier auch Angebote, die nicht auf der Speisekarte stehen. Wie am vergangenen Wochenende, als Heike Rudolph zu einer literarischen Veranstaltung eingeladen hatte.