In diesem Jahr findet kein Meininger Silvesterlauf statt! Das wäre eine Schlagzeile gewesen! Da die 53. Ausgabe des Traditionsveranstaltung am 28. Dezember 2025 stattfand und die 54. Ausgabe erst am 3. Januar 2027, ist diese Aussage richtig, löst bei den Lauffreunden aber keine Schnappatmung aus. So lädt der Klassiker im Meininger Schlosspark eben nicht zum Ausklang 2026 sondern zum sportlichen Jahresauftakt 2027 ein.