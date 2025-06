Um die 30 Mitglieder des Meininger Tierschutzvereins hatten sich im Grünen Klassenzimmer im Meininger Marstall versammelt, um sich anzuhören und darüber zu diskutieren, was der Vorstand zu berichten hatte über die Geschehnisse im Tierschutzverein und Tierheim Rohrer Berg seit dem Frühjahr 2024. In diesen Zeitraum fiel ein wichtiges Ereignis für den Verein – die Einweihung des neuen Mehrzweckgebäudes und der selbst gebauten Hundezwinger im Tierheim. Eine bessere Gelegenheit, als den sehr gut besuchten Meininger Tiererlebnistag im Mai 24 hätte es dafür nicht geben können. Auch das neue Tierheim-Auto von Sponsor Meininger Stadtwerke kam pünktlich zu diesem Anlass auf dem Rohrer Berg an.