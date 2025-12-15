Der Tierschutzverein freut sich am Sonntag, 21. Dezember, von 14 bis 18 Uhr auf viele tierliebe Gäste, die in diese besondere Weihnachtsatmosphäre eintauchen, sich aufs nahe Fest einstimmen und den Gabentisch der Tierheimtiere füllen helfen möchten. Gleich zu Beginn können die Besucher dabei sein, wenn der Tierschutzverein offiziell sein neues Terrassencafé einweiht – einen künftigen Ort der Begegnung für Tierfreunde. Möglich gemacht haben dieses Projekt die tierlieben Meininger mit ihrer Abstimmung über die Verteilung des städtischen Bürgerbudgets. Aber auch ehrenamtliche Helfer und dem Tierschutzgedanken verbundene Sponsoren tragen großen Anteil daran. Festlich soll der Treffpunkt nun eröffnet werden – zur Feier des Tages unter anderem mit Musik sowie duftender Pizza aus der neuen Outdoorküche.