Oggi ist ein Hund mit braunem Fell, nicht zu groß und nicht zu klein, mit aufmerksamen Augen, die aus einem knuffigen Bollerkopf schauen. Oggi ist ein American Bully, drei Jahre alt, kastriert. Er liebt Spaziergänge und kann einige Tricks. Mit Begeisterung lernt er neue Dinge und freut sich über Aufgaben. Am liebsten löst er diese dann mit seinem Menschen. Oggi kuschelt gerne und macht es sich noch lieber gemütlich. Der perfekte Begleiter also. Wenn es da nicht auch die andere Seite von Oggi gäbe. Die Seite, die ihn in den Tierheimzwinger gebracht hat.