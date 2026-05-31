Der Täter schlug am helllichten Tag zu: Unter den Augen zahlreicher Beobachter riss er einem älteren Herrn den Geldkoffer aus der Hand. Doch der Ganove kam nicht weit – er hatte nicht mit Inge gerechnet, der Dame mit Biss. Noch ehe der skrupellose Mann mit seiner Beute fliehen konnte, war sie zur Stelle. Pfeilschnell schoss sie auf den Kofferräuber zu, riss ihn zu Boden und packte ihn mit ihrer kühlen Schnauze fest am Arm. Erst als zwei Uniformierte herbeieilten und den Täter dingfest machten, ließ sie von ihm ab.