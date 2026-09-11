Die Scheinwerfer sind noch aus. Hinter den Kulissen herrscht geschäftiges Treiben. Monika Reinhard sitzt vor dem Spiegel in der Maske, ihr Kostüm trägt sie bereits. Wenig später singt sie sich in einem Probenraum ein. Tonleitern hallen durch die Gänge des Staatstheaters Meiningen. Sie wirft einen Blick auf die Uhr – bis zum Beginn der Vorstellung ist noch etwas Zeit. Perfekt. Da bleibt noch genug Zeit, um ein Instagram-Reel – also ein kurzes Video – zu drehen.