Joanna Izdebski, die Vorsitzende des Fördervereins, überreichte die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung während der Mitgliederversammlung des Fördervereins an den jungen Künstler. Rico Strempel, Jahrgang 2000, wurde am Institut „Hans Otto“ der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig ausgebildet. Er debütierte am Staatstheater Meiningen 2024 als Baron von Swieten noch als Gast in der Produktion „Amadeus“ und ist hier seit der Spielzeit 2024/25 festes Ensemble-Mitglied.