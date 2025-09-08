Star des Tages war das Meininger Trio: Herzog Georg II., seine dritte Ehefrau Ellen Franz, besser bekannt als Helene Freifrau von Heldburg und Ludwig Chronegk. Die Illusion, die drei historischen Figuren tatsächlich beim Theaterfest zum Auftakt der Jubelspielzeit dabei zu haben, war perfekt. Und besser ging es nicht mehr, als der Herzog zur Gala auf der Bühne im Großen Haus auch noch ausrief: „Hüt’ es!“. Er sprach damit seinen Nachfolger Jens Neundorff von Enzberg als heutigen Intendanten des Hauses an. Üblicherweise ist es in Meiningen das Rezept für die Kartoffelklöße, das Frau Holle dem Bürgermeister mit den Worten überreicht: „Hier hast Du das Receptum, hüt’ es!“ Für die Jubelspielzeit zu Ehren des 200. Geburtstags von Theaterherzog Georg II. sind es jene modernen Regieprinzipien, die das Trio Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte und mit einem großen Tross an Akteuren auf Gastspielreise weltweit so bekannt gemacht hatte, dass man heute stolz behauptet: „Ohne Meiningen kein Hollywood!“