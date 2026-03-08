Nach der Premiere, wird erzählt, habe Wolf Biermann gelegentlich der Premierenfeier im Theaterfoyer den Theaterleuten dann doch noch ein bisschen Salz in die Suppe gestreut. Gerade noch: Standing Ovations und minutenlanger Jubel beim Publikum, ein sichtlich erfreuter Liedermacher, der sich beim Applaus zu den Schauspielern auf die Bühne gesellt. Doch Biermann wäre wohl nicht Biermann, würde er selbst bei einem Theaterabend, der ihn mit feinem Spiel quasi auf einen Sockel hebt, geradeheraus sagen, was er denkt. Zuvor hatte er bereits einen Berliner Journalisten heruntergeputzt, weil er eine ihm zu banal erscheinende Frage stellte.