Ehe wir auf die Kunst zu sprechen kommen, müssen wir über den Thüringer an sich reden. Der ist ja nicht so leicht zu beschreiben – was sie am Meininger Theater bei der wortwörtlichen Verwurstung der höchst-intendantlichen Idee, eine musikalische Revue über „Thüringer Spezialitäten“ zur Aufführung zu bringen, zweifelsohne bemerkt haben werden. Drei Jahre des Sinnierens gingen nämlich ins Land, bis sie den Thüringer dort zu greifen bekommen haben, wo man ihn offenbar am ehesten zu greifen bekommt: Bei der Fresserei.