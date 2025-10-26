Der Wald? Nun ja, eigentlich Nebensache. Die Deutsche Romantik? Eine große Verklärung. Gut und Böse, Gott und Teufel? Wer meint, das sei im „Freischütz“ so glasklar zu erkennen, dem rät Philipp M. Krenn, einmal genauer hinzuschauen – auf all die illustren Figuren. Philipp Stölzls cineastischer Blick auf Webers Opernklassiker hat dereinst perfekt bedient, was sich die meisten so vorstellen unter dieser musikalisch so gefälligen Erzählung. Philipp M. Krenn, der seinen Namensvetter übrigens sehr gut kennt, will in Meiningen neu und vor allem anders auf das Werk schauen.