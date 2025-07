Zum kleinen Wermutstropfen kommen wir später. Zunächst einmal: Der Intendant ging in die Luft. Per Heißluftballon. Eigentlich – so der Plan – sollte Jens Neundorff von Enzberg hoch über dem Englischen Garten schweben und von dort aus das finale Sommerfest vor den Sommerferien am Meininger Theater eröffnen. Doch der Wind stand ungünstig, und so reichte es nur zu einer Baumwipfelhöhe mit Sicherheitsseil, damit der Ballon nicht Richtung Bahnhof davon schwebt. Das Abheben darf man dabei durchaus symbolisch interpretieren: In Meiningen ging eine Spielzeit mit vielen tollen Inszenierungen und vor allem einem fulminanten Publikumsinteresse zu Ende: 151 000 Besucher zählte das Haus in der Saison 2024/25. Das ist sensationell und eine veritable Basis für das große Georg-Jubeljahr, in das die Theatermannschaft ab September starten wird.