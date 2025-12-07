„Die Csárdásfürstin“ – schon der Titel dieses Operettenhits verweist auf den Etikettenschwindel in Sachen Standeszugehörigkeit, um den es hier geht. Denn die Künstlerin Sylva Varescu ist nur auf der Bühne eine Fürstin – im Leben wird sie mit ein paar genretypischen Umwegen immerhin einen Fürstensohn heiraten. Bei allen Klischees über den Standesdünkel des Adels und die Rolle der Frauen bleibt ein bemerkenswerter Stolz von Sylva auf die eigene Leistung als Künstlerin. Sie geht nicht auf den Trick ein, sich beim Fürsten (dem Vater ihres Verehrers) als geschiedene Gräfin zu präsentieren, um als Braut akzeptiert zu werden. Erst als herauskommt, dass die Gattin des dünkelhaften Fürsten Lippert-Weylersheim, auch eine Künstlerin war, die sich ihren Adel „nur“ erheiratet hatte, ist der Weg zum Happy End frei. Dass der Fürst sich dabei über den Meininger Theaterherzog Georg II. mokiert, der ja bekanntlich nicht standesgemäß geheiratet und sich deswegen sogar mit dem Kaiser angelegt hatte, ist eine hübsche Pointe fürs heimische Publikum.