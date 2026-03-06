Im Werkstattgebäude des Meininger Theaters im Englischen Garten ist an diesem Vormittag mehr los als sonst. Es klappert nicht nur Werkzeug, es wird geredet, gratuliert, gelacht, kurz für Fotos zusammengerückt. Dazwischen steht Peter Hopf, Metallbauer, gerade erst fertig mit der Ausbildung, jetzt im Mittelpunkt. Der Verein der Freunde und Förderer des Berufsbildungszentrums Meiningen, kurz BBZ, überreicht ihm den Förderpreis 2026. Ausgezeichnet wird er für herausragende Leistungen in der Ausbildung.