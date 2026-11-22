„Hokuspokus Krötenquark“ stürmt die kleine Hexe mit ihren – natürlich – roten Haaren auf die Bühne. Fährt mit ihrem dünnen Zauberstab wie wild durch die Luft – und schon regnet es weiße Mäuse und gelbe Quietscheenten aus dem Bühnenhimmel. Was hat doch dieses Mädchen bloß für Unsinn im Kopf, dass es sogar dunkle Wolken aufziehen lässt, aus denen Klopapierschlangen regnen! Im Publikum glucksen und kichern die Kinder. Und die Erwachsenen? Die lächeln still in sich hinein: Ach wie schön wär’s doch, könnte man manchmal einfach zaubern.