Diesen einen Satz mag Dominik Wilgenbus am Ende seiner Arbeit für die neue Meininger „Csárdásfürstin“ dann doch noch in Richtung Theater los werden: „Ich verdanke Ulrich Burkhardt und dem Meininger Ensemble viel – vor allem aber, wie er mit mir umgegangen ist.“ Von der Theaterkantine aus blickt er vor der jüngsten Meininger Premiere über 30 Jahre zurück auf das Jahr 1992. Ulrich Burkhardt hatte gerade seine zweite Inszenierung nach seinem Studium bei August Everding in Ulm gesehen – und ihn postwendend nach Meiningen eingeladen: „In 80 Tagen um die Welt“ hieß die Aufgabe. Doch das Musical hat es in sich. Wilgenbus verheddert sich, Burkhardt entlässt ihn, der damalige Schauspieldirektor Alfred R. Pasch inszeniert zu Ende.