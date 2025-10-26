Zunächst mal gibt es in diesem neuen „Freischütz“ in Meiningen viel zu sehen. Es ist nicht die akribisch genau und märchenhaft detailreich auf die Bühne gezauberte postkatastrophische Welt nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dessen zeitlicher Nähe Friedrich Kind und Carl Maria von Weber ihren romantischen Dreiakter angesiedelt haben. Mit einem solchen Blick zurück in ein opulentes Es-war-einmal ließe sich eine Antwort auf die Frage nach dessen Relevanz nach über 200 Jahren Karriere als vermeintliche deutsche Nationaloper elegant und publikumsfreundlich umgehen.