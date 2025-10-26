Mit dem „Freischütz“ haben schon viele Theaterleute gerungen – gerade im Osten. Als der junge Filmregisseur Philipp Stölzl 2005 unter Intendant Res Bosshart seine erste Oper ausgerechnet in Meiningen inszenierte, ahnte er wohl nicht, dass er mit diesem „Freischütz“ eine Theaterlegende schuf – ähnlich Christine Mielitz’ bis heute unangefochtene „Ring“-Interpretation. Philipp M. Krenn hatte da wohl von Anfang an kaum eine Chance, etwas dagegen zu setzen – zumal Stölzl letztes Jahr nachlegte und erneut einen fantastischen „Freischütz“ auf die Bregenzer Seebühne zauberte. Doch unumstritten ist Webers Oper gerade im Osten nicht: Theaterlegende Ruth Berghaus sorgte 1970 zum Beispiel für einen der größten Theater-Skandale der DDR. Sie inszenierte die Oper an der Berliner Staatsoper, ohne einen einzigen Baum. Bei der Premiere schlugen die Wogen hoch – der Dirigent musste unterbrechen. Vor allem der „Jungfernkranz“, gesungen von trampelhaften, schadenfrohen Brautjungfern, erzürnte das Publikum. 1985 wurde auch die 1945 in Schutt und Asche gebombte und in der späten DDR wiederaufgebaute Semperoper mit dem „Freischütz“ wiedereröffnet. Es spielte die Dresdner Staatskapelle, Gunter Emmerich sang den Erbförster, Theo Adam den Eremiten.