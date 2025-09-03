Wer Sicherheit im Freistaat will, der braucht Polizisten, gut ausgebildete Polizisten. In ausreichender Zahl. Das hat die Thüringer Politik erkannt und stockt nun die Zahl der Polizeianwärter und Studenten auf. Statt bisher 300 beginnen am 1. Oktober 360 Frauen und Männer ihre Ausbildung oder Studium in Meiningen. Das sind 310 für den mittleren und 50 für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Der Zuwachs sei erfreulich und notwendig, so der Leitende Polizeidirektor Jürgen Loyen, bringe aber auch enorme Herausforderungen mit sich. Denn für die zusätzlichen Polizeianwärter und Studenten gebe es am Standort Drachenberg in Meiningen derzeit weder genügend Unterrichtsräume, Hörsäle oder deutlich mehr Lehrpersonal. Auch die Mensa sei zu klein und an Unterkünften und Parkplätzen fehle es ebenfalls. Dazu komme, dass die Ausbildung künftig von zwei auf drei Jahre erhöht werden soll. Die Verlängerung der Ausbildungsfrist erklärte der Leiter der Bildungseinrichtungen anschaulich: „Wir brauchen Polizisten, die sattelfest und körperlich robust sind.“ Damit brauche es auf dem Drachenberg aber mehr Platz für die künftigen Polizistinnen und Polizisten.